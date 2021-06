Évreux Mediathèque Rolland-Plaisance Eure, Évreux Conférence sur le chemin de fer à Evreux Mediathèque Rolland-Plaisance Évreux Catégories d’évènement: Eure

Mediathèque Rolland-Plaisance, le samedi 18 septembre à 16:00

L’arrivée du chemin de fer en 1855 met Evreux à trois heures de Paris. La ville profite pleinement de ce moyen de locomotion, symbole de la Révolution industrielle, qui entraîne une reconfiguration de la ville. Combien d’Ebroïciens savent que cette ville compta quatre gares et une halte ferroviaire, cinq embranchements ferroviaires dont un construit par les Allemands en 1940 et un autre de 4 km par la municipalité en 1963/1964 ? A travers cette histoire, à la fois lointaine et proche, Thierry Le Hête vous contera de nombreuses anecdotes sur ce que représenta le train pour la ville et ses habitants. Conférence de Thierry Le Hête : Evreux et le chemin de fer : 150 ans d’histoire (1850-2000) Mediathèque Rolland-Plaisance 24 allée des Soupirs, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

