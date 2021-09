Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Conférence sur le changement climatique et l’agriculture Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Conférence sur le changement climatique et l’agriculture Nogent-le-Rotrou, 30 septembre 2021, Nogent-le-Rotrou. Conférence sur le changement climatique et l’agriculture 2021-09-30 19:00:00 – 2021-09-30

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Jean-Marc Jancovini vous présentera quelles alternatives existent aux énergies fossiles en agriculture, face au changement climatique. Pass sanitaire demandé. Jean-Marc Jancovini vous présentera quelles alternatives existent aux énergies fossiles en agriculture, face au changement climatique. Pass sanitaire demandé. +33 7 67 63 64 07 Jean-Marc Jancovini vous présentera quelles alternatives existent aux énergies fossiles en agriculture, face au changement climatique. Pass sanitaire demandé. pixabay dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville 48.31814#0.81934