Conférence sur le cerveau Rond-point de l’hôtel de ville Martigues, jeudi 21 mars 2024.

Conférence sur le cerveau Rond-point de l’hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

Ce que vous pensez savoir sur le cerveau… et qui pourtant

est faux !, une conférence à la salle des Conférences de Hôtel de Ville de Martigues. Par Christophe Roddo, Neuroscientifique et vulgarisateur. Dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2024.

“Écouter du Mozart rend plus intelligent !”… Même si certaines de ces croyances largement répandues peuvent parfois prêter à sourire, elles véhiculent surtout de fausses informations sur le fonctionnement du cerveau.



Au cours de cette conférence interactive, déconstruisons ensemble ce que vous pensez savoir sur le cerveau et qui pourtant est faux ! Déconstruisons ces neuromythes !



Partenaire de l’événement Relais Amical Golfe de Fos. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21

Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Conférence sur le cerveau Martigues a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme de Martigues