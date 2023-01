Conférence sur le centenaire de la mort de Sarah Bernhardt Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains OT Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde Andernos-les-Bains À sa mort en 1923, à l’âge de 79 ans, l’engouement dont Sarah Bernhardt fait l’objet préfigure le culte dont bénéficièrent les grandes étoiles du cinéma du XXe siècle.

