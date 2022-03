CONFÉRENCE SUR LE BURKINA-FASO À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 4 juin 2022, La Ménitré.

CONFÉRENCE SUR LE BURKINA-FASO À LA MÉNITRÉ

2022-06-04

La Ménitré

Conférence sur le Burkina-Faso par Mr Christian Boucquet, Professeur de l’université Bordeaux – Montaigne et chercheur au laboratoire «Les Afriques dans le monde».

Echanges entre associations de l’Afrique de l’ouest.

L’association P.E.F.A.B (Parrainage Ecole et Formation Agricole au Burkina) fête ses 20 ans et à cette occasion, elle organise une exposition, visible du 20/05 au 5/06 :

– photos de Camille Le page, journaliste spécialiste de l’Afrique, assassinée en centre-Afrique.

– timbres de Haute Volta et du Burkina Faso

– activités de l’association P.E.F.A.B

Exposition « BURKINA SUR LOIRE » à la Ménitré

andreau-grimault.francoise@neuf.fr +33 6 71 58 06 01

La Ménitré

