CONFERENCE SUR LE BOIS DE RIQUET AVEC LE GREPAM (GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE MEDITERRANEEN) Agde, jeudi 4 avril 2024.

CONFERENCE SUR LE BOIS DE RIQUET AVEC LE GREPAM (GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE MEDITERRANEEN) Agde Hérault

Venez découvrir l’histoire du Bois de Riquet, gisement archéologique situé au Nord du territoire de la Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée, sur la commune de Lézignan-la-Cèbe, à l’Est de Pézenas, révélé en 2008 dans une carrière de basalte, datant de 1 million d’années.

On a pu y reconstituer une faune très riche, témoin des conditions de vie de cette période et des peuplements pionniers de l’Europe.

Une période durant laquelle, en Espagne, le site d’Atapuerca (Burgos) a révélé les mêmes activités associées à des restes d’humains qui ont permis de déterminer un stade évolutif particulier nommé Antécessor .

Elle sera suivie par visite commentée de l’exposition.

> Îlot Molière/Office de Tourisme Agde, 1 rue du 4 septembre, 34300 Agde

> Gratuit sur réservation

>18hou 06.45.82.46.14

>Nombre de places limité

>Mezzanine du Patrimoine

>Office de Tourisme d’Agde, 1 rue du 4 Septembre, 34300 Agde .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:00:00

fin : 2024-04-04

1 rue du 4 septembre

Agde 34300 Hérault Occitanie

