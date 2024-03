Conférence sur le biomimétisme 31 Rue Louis Joxe, 44007 Nantes, France Pays de la Loire Nantes, mardi 2 avril 2024.

Laissons-nous nous inspirer par la nature, « la plus grande et la plus belle des bibliothèques », qui a fourni tout ce dont nous avons besoin pour prospérer. Au lieu d’exploiter et d’épuiser nos sols et nos ressources, apprenons des êtres vivants, de la faune, de la flore, et abandonnons l’idée que notre intelligence est la seule à compter. En nous tournant vers des modèles tels que la toile d’araignée, la baleine à bosse, les denticules du requin, nous pourrons adopter une perspective plus optimiste, ne voyant plus le verre à moitié vide, mais à moitié plein. RDV à 18h00 à Écopôle au 31 rue Louis Joxe à Nantes Merci de vous inscrire via ce lien : https://framaforms.org/inscription-conference-biometisme-1705567969

