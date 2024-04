Conférence sur le balisage des sentiers du canton de Genève Autre lieu Genève, lundi 27 mai 2024.

Conférence sur le balisage des sentiers du canton de Genève Genève Rando et le Vent des Routes vous invitent à une conférence sur le balisage et l’entretien des sentiers dans le canton Lundi 27 mai, 18h30 Autre lieu Gratuit

Genève Rando et le Vent des Routes vous invitent à une conférence sur le balisage et l’entretien des sentiers dans le canton, afin de mieux connaître le travail de l’équipe, qui arpente nos 350km de chemins balisés et les activités effectuées sur ces sentiers.

Nous vous suggérons un événement-rencontre autour de ce thème, le lundi 27 mai à 18h30 en présence d’un des baliseurs de l’association, Victor Chiou et de la présidente, Irmgard Flörchinger.

Entrée libre – durée : 1h

Adresse : librairie le Vent des Routes – rue des Bains 50 – 1205 Genève

