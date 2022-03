Conférence sur l’avenir de l’Europe : Comment construire la mobilité pour les lycéens ? Lycée Edmond Perrier, 23 mars 2022, Tulle.

« Nous devons faire en sorte que la prochaine génération puisse construire son avenir. Nous sommes en présence d’une jeune génération, hautement éduquée, extrêmement talentueuse et fortement motivée. D’une génération qui a tellement sacrifié pour préserver la sécurité des autres », soulignait Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans son discours sur l’état de l’Union, à l’automne dernier. En 2022, année européenne de la jeunesse, le programme Erasmus fête ses 35 ans. Il a permis à dix millions d’Européens de découvrir d’autres cultures, d’autres langues, d’autres pays. Il est aujourd’hui ouvert à presque tous les jeunes. Quant au dispositif ALMA, qui se met actuellement en place, il est destiné aux jeunes les plus précaires et leur offre l’opportunité d’une mobilité européenne pour retrouver le chemin de la formation ou de l’emploi. Pour faire le point sur l’intérêt et les possibilités d’étudier, vivre ou travailler ailleurs, la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin organise en collaboration avec le Rectorat de Limoges un temps d’échange sur la mobilité des lycéens, le mercredi 23 mars à 18 heures, au lycée Edmond Perrier, à Tulle. Après un propos introductif d’Éric Mathelin, Délégué Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération, la parole sera donnée à la salle pour faire part de ses questions et observations. Cet évènement s’inscrit dans le cadre des conférences sur l’avenir de l’Europe qui visent à recueillir l’avis des citoyens pour dessiner les politiques futures. Entrée libre. Nous appliquons les consignes sanitaires préconisées.

