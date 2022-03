Conférence sur l’astronomie Berthenicourt, 5 mars 2022, Berthenicourt.

Conférence sur l’astronomie Berthenicourt

2022-03-05 – 2022-03-05

Berthenicourt Aisne Berthenicourt

Samedi 5 mars 2022 20h30 Mairie de Berthenicourt

Non, la terre n’est pas au centre de l’Univers, le soleil non plus et notre galaxie

est elle-même perdue dans l’immensité du cosmos. Jean-Jacques Gillet nous

propose un grand voyage dans cet Univers, lequel vous permettra de mieux comprendre quelle y est notre place.

Entrée libre, pour tous publics (enfants et adultes)

Berthenicourt

