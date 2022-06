Conférence sur l’astronomie

2022-08-06 – 2022-08-06 A l'occasion de la Nuit des Etoiles, cette conférence, animée par des passionnés, invite à découvrir l'espace. Cette conférence constitue aussi une initiation au décryptage du ciel. Conférence Bibliothèque municipale

