Beauzelle Bibliothèque Municipale Beauzelle, Haute-Garonne Conférence sur l’art – Samedi 20 novembre Bibliothèque Municipale Beauzelle Catégories d’évènement: Beauzelle

Haute-Garonne

Conférence sur l’art – Samedi 20 novembre Bibliothèque Municipale, 20 novembre 2021, Beauzelle. Conférence sur l’art – Samedi 20 novembre

Bibliothèque Municipale, le samedi 20 novembre à 14:00

**PORTRAIT D’ARTISTE :** Giuseppe Arcimboldo, Arcimboldi, ou Arcimboldus est un peintre maniériste, célèbre comme auteur de nombreux portraits suggérés par des végétaux, des animaux ou des objets astucieusement disposés, comme sa représentation de Rodolphe II en Vertumne. Plus d’infos : 19 rue des Rossignols, [[bibliotheque@mairie-beauzelle.fr](bibliotheque@mairie-beauzelle.fr)](bibliotheque@mairie-beauzelle.fr) 05 82 99 11 68

Sur inscription

Marie-Pierre BRUNNER, conférencière nationale et présidente de l’association Tolos’art – Des clefs pour l’art, poursuit son cycle de conférences thématiques et vous présente “ARCIMBOLDO“ Bibliothèque Municipale 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beauzelle, Haute-Garonne Autres Lieu Bibliothèque Municipale Adresse 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Ville Beauzelle lieuville Bibliothèque Municipale Beauzelle