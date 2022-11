Conférence sur l’art de « faire famille à distance » Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 26 novembre 2022, Paris.

Le samedi 26 novembre 2022

de 09h00 à 13h00

. gratuit

Inscriptions par mail egpe@wanadoo.fr

Peut-on créer et vivre une grand-parentalité en « distanciel », via écran interposé ? Nous voici devenus grands-parents de petits-enfants qui grandissent loin de chez nous mais avec lesquels nous inventons mille façons de « faire famille à distance ». Cette conférence, ouverte à tous, vise à montrer comment les grands-parents, malgré la distance, tiennent à prendre leur place dans un arbre généalogique familial européen.

L’Union européenne compte actuellement environ 103 millions de grands-parents, ils appartiennent, en majorité, à la génération des « baby-boomers », cette génération qui a grandi avec la création de l’Europe. Certains de leurs enfants, en devenant adultes, ont été amenés à vivre dans un autre pays européen et sont devenus parents, installés hors de France. La distance n’a jamais empêché de créer et faire vivre des liens familiaux et la récente pandémie a prouvé notre créativité à cet égard. Comment entretenir ces liens à distance ? Et comment maintenir notre culture et notre langue auprès de petits-enfants qui grandissent dans un système scolaire et sociétal tout autre et qu’on ne voit que quelques semaines par an ?

En conviant des spécialistes du « faire famille à distance », en interviewant des grands-parents français et des grands-parents installés dans d’autres pays européens, en donnant la parole à de jeunes parents «expatriés » qui élèvent leurs enfants « à double culture », ce colloque vise à montrer comment les grands-parents, malgré la distance, tiennent à prendre leur place dans un arbre généalogique familial européen et, même souvent mondial, où ils s’inscrivent dans la transmission, réaffirmant ainsi leur rôle de passeurs de mémoire.

Colloque ouvert à tous. Entrée libre et gratuite sur inscription par mail egpe@wanadoo.fr

Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 5 rue Lobau 75004 Paris

Contact : https://egpe.org/ 01 45 44 34 93 egpe@wanadoo.fr https://www.facebook.com/people/EGPE-Paris/100077316236853/ https://www.facebook.com/people/EGPE-Paris/100077316236853/ egpe@wanadoo.fr

CR