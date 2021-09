Cayenne Quartier Hibiscus Cayenne Conférence sur l’Architecture au quotidien,Amérindienne, Bushi-Nengué et Créole Quartier Hibiscus Cayenne Catégorie d’évènement: Cayenne

Conférence sur l’Architecture au quotidien,Amérindienne, Bushi-Nengué et Créole Quartier Hibiscus, 15 octobre 2021, Cayenne. Conférence sur l’Architecture au quotidien,Amérindienne, Bushi-Nengué et Créole

Quartier Hibiscus, le vendredi 15 octobre à 17:30

### Conférence sur l’Architecture au quotidien, Amérindienne, Bushi-Nengué, et Créole. Le CAUE propose à travers cette conférence une présentation de l’architecture de différents modes d’habiter: – Les habitats traditionnels de villages du haut-Maroni – l’habit traditionnel au centre-ville de Cayenne – l’habitat traditionnel à Awala-Yalimapo L’objectif sur le thème ” vivre ensemble” est de permettre d’entrevoir la diversité des habitats du territoire, d’apprécier la capacité des populations à partager harmonieusement leur lieu de vie et de comprendre la traduction de l’architecture de ces modes d’habiter dans le contexte géographique et climatique de la Guyane. La conférence aura lieu à la Maison de la forêt et des biois, 2 rue de l’université havard à Cayenne ( ZAC Hibiscus)

sur inscription

Journées nationales de l’architecture Quartier Hibiscus Zac Hibiscus Cayenne 97300 Cayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T17:30:00 2021-10-15T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Cayenne Autres Lieu Quartier Hibiscus Adresse Zac Hibiscus Cayenne 97300 Ville Cayenne lieuville Quartier Hibiscus Cayenne