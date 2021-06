Paris Mairie du 14e arrondissement Paris Conférence sur l’archéologie du handicap Mairie du 14e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence sur l’archéologie du handicap Mairie du 14e arrondissement, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 19h à 21h

gratuit

Conférence concernant l’archéologie du handicap Conférence concernant l’archéologie du handicap, présenté par Valérie Delattre, Archéo-anthropologue au sein de l’INRAP, qui se déroulera le 25 juin 2021 a la mairie du 14eme, sur réservation Animations -> Conférence / Débat Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (263m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (374m)

Contact : https://www.facebook.com/Les-rendez-vous-du-MPH14-114554276939988 mphparis14@gmail.com Animations -> Conférence / Débat Solidaire

