Conférence sur l’Arcadie par Isabelle Beccia Bibliothèque Mériadeck, 28 janvier 2022, Bordeaux.

Conférence sur l’Arcadie par Isabelle Beccia

Bibliothèque Mériadeck, le vendredi 28 janvier à 18:00

La bibliothèque Mériadeck reçoit Isabelle Beccia, chargée de médiation, pour une conférence autour de l’exposition Contes au Pays d’Arcadie proposée par le musée des Beaux-Arts de Bordeaux du 20 janvier au 13 juin 2022. Cette exposition sur le mythe de l’Âge d’Or met en récit les aventures des personnages mythologiques, fantastiques et bien d’autres, peuplant les œuvres du musée, et revisite la légende des Arcadiens. Dans l’Antiquité, les Arcadiens étaient considérés comme les premiers habitants des montagnes du Péloponnèse en Grèce, vivant de manière simple et rustique dans une nature pastorale idyllique et incarnant un âge d’or auquel on aspire toujours… Face à une quarantaine de peintures et œuvres graphiques, sources de rêveries poétiques, des contes sont à écouter, pour adultes et pour enfants.

Tarif : Entrée libre et gratuite, Sans réservation

Conférence sur l’Arcadie par Isabelle Beccia à la Bibliothèque Mériadeck

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T18:00:00 2022-01-28T19:00:00