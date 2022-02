Conférence sur l’antispécisme et l’écologie au Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 20 février 2022, Paris.

Le Hasard Ludique vous propose une conférence sur l’antispécisme et l’écologie le dimanche 20 février de 18h à 20h.

Cet évènement a pour but de vous faire découvrir l’une des luttes les plus méconnues aujourd’hui, mais aussi de vous permettre d’entrevoir les liens ténus qui existent entre écologie et cause animale.

Afin de rendre la discussion accessible aux novices, les bases et enjeux principaux du thème seront repris et expliqués avec pédagogie par la militante Florence Dellerie de Questions animalistes et Orlando H-Benta militant chez Réplique Éthique.

L’association Mission Sentience sera également présente et tiendra un stand aux côtés de la librairie Carino, auprès de laquelle vous pourrez, si vous souhaitez approfondir les questions abordées, acheter des ouvrages thématiques.

Vous êtes attendu·e·s nombreux et nombreuses !

Les intervenant·e·s:

Florence Dellerie de Questions animalistes

Orlando H-Benta, militant chez Réplique Ethique

L’association Mission Sentience

Librairie Carino

Les Jeunes Ecologistes Francilien.ne.s et le Campus Animaliste, association de jeunesse du Parti animaliste, organisent le dimanche 20 février, une table ronde sur l’antispécisme. Totalement apartisan, cet échange aura pour but de mettre en lumière une thématique invisibilisée, de montrer son importance et non de faire la promotion d’un ou plusieurs partis politiques.

Le Hasard Ludique 28 av. de Saint Ouen Paris 75018

Contact : https://www.lehasardludique.paris/ https://www.facebook.com/events/413284820594030/

