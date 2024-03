CONFERENCE SUR L’ACCES AU SPORT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Ecole Régionale du Travail Social Olivet, jeudi 21 mars 2024.

CONFERENCE SUR L’ACCES AU SPORT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Partant du constat de la méconnaissance du sport dans le milieu du handicap, des étudiants en formation d’Éducateur Spécialisé à l’ERTS propose une conférence-débat sur l’accessibilité au sport Jeudi 21 mars, 14h00 Ecole Régionale du Travail Social Entrée gratuite (dans la limite de 50 places disponibles) mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T14:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T14:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:30:00+01:00

L’ERTS d’Olivet organise une Conférence sur

l’Accès au sport pour les personnes en situation de handicap :

Jeudi 21 mars 2024

14h00 à 17h30 dans l’Amphithéâtre

ERTS – 2032 rue du Général de Gaulle – 45160 OLIVET

Partant du constat de la méconnaissance du sport dans le milieu du handicap, des étudiants en 3e année d’Éducateur Spécialisé se posent ces questions :

Comment est-il possible d’accéder au sport en tant que personne en situation de handicap ? Quels sont les bienfaits du sport pour une personne en situation de handicap ?

Pour y répondre, la conférence fera intervenir des acteurs du territoire sur la question ainsi que des personnes directement concernées :

Cindy DELAPLACE et Adrien CUCU (Comité Régional Handisport), Didier COUTELIER (président de l’association Handisport Orléanais), Fréderic PRAUD (pratiquant tennis de table handisport), Nicolas RAMON (pratiquant athlétisme handisport)

Ecole Régionale du Travail Social 2032 rue du Général de Gaulle 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.erts-olivet.org/cycle-de-conference-erts-handisport/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGZDBG3fy-QT8pFnBP-gBeCDvwJP5f4shSpqXgVuizVArX4g/viewform »}, {« type »: « email », « value »: « contact.formations@erts-olivet.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 69 17 45 »}]

handicap handisport

ERTS-ARDEQAF