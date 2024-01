CONFÉRENCE SUR LA VIGNE ET LE VIN EN MEUSE Ecomusée Hannonville-sous-les-Côtes, vendredi 26 janvier 2024.

Les côtes de Meuse seraient différentes sans les vignes qui les dessinent et qui étaient bien plus présentes autrefois en Meuse.

Venez découvrir l’histoire passionnante de la vigne et du vin dans le département de la Meuse lors de cette conférence animée par Jean-Luc Demandre, historien.

Pour l’occasion, les vignerons des côtes de Meuse partageront un moment de convivialité.

Sur réservation.

Gratuit pour les adhérents à jour de leur cotisation 2024.Tout public

5 EUR.

Ecomusée 87 Rue Chaude

Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

