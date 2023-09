Conférence sur « La Tour Eiffel au cinéma » à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 24 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Pour commémorer le centième anniversaire de la mort de Gustave Eiffel, David Lengyel, conférencier et bibliothécaire vous propose de mettre en lumière le chef-d’œuvre de ce célèbre ingénieur. Pour l’occasion, David Lengyel vous propose une conférence sur « la Tour Eiffel au cinéma ».

Entrée libre, dans la limite des places disponibles Depuis au moins Paris qui

dort de René Clair (1925) jusqu’à La belle époque de Nicolas Bedos

(2019) et au-delà, la Tour Eiffel continue de fasciner le cinéma hexagonal. Les

cinéastes étrangers, notamment américains, lui rendent hommage également : il

n’y a qu’à citer Casablanca de Michael Curtiz (1942) ou Ratatouille

de Brad Bird (2007). Ce monument traverse les genres cinématographiques et les

époques. Un choix d’extraits de films vous permettra de suivre comment il a su

s’affranchir du rôle de simple décor pour devenir presque un personnage à part

Entrée libre, dans la limite des places disponibles Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340

