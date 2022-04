Conférence sur la sécurité domestique pour les séniors Auditorium Rémy François Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

vendredi 8 avril à 14:30

Le CCAS de Saint-Pryvé Saint-Mesmin organise des conférence à destination des séniors sur le thème de la SECURITE, animées par l’association AGIR-ABCD. Cette association, loi 1901 recconnue d’utilité publique, a été fondée en 1983 et regroupe 2800 bénévoles en France ( dont 45 dans le Loiret). 3 conférences à l’auditorium, Espace Léo Lagrange, Place de la Belle Arche sur différents thèmes dont : La sécurité domestique vendredi 8 avril 2022 de 14h30 à 16 h ( Présence de L’ADIL pour répondre à vos questions sur les financements pissibles, avantageux fiscaux… concernant l’aménagement de l’habitat).

Sur inscriptions et gratuit

Auditorium Rémy François Place de la belle arche, 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

2022-04-08T14:30:00 2022-04-08T16:00:00

