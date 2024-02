Conférence sur la Santé Mentale, avec Murielle Girard Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, jeudi 22 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T18:00:00+01:00 – 2024-02-22T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T18:00:00+01:00 – 2024-02-22T19:30:00+01:00

A l’occasion de la « Semaine d’Information sur la Santé Mentale », le SSE (Service de Santé Etudiante) organise une conférence le jeudi 22 février de 18h à 19h30, dans le hall de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, afin d’aborder le sujet complexe et essentiel de ce qu’il se passe dans notre cerveau. Murielle Girard, ingénieure de recherche en psychiatrie et neurosciences biologiques au centre hospitalier Esquirol de Limoges, encadrera la conférence.

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Rue Camille Guérin 87036 Limoges Cedex Limoges 87170 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

