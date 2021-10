Conférence sur la restauration du clocher de Saint-Joseph Carrousel du Louvre, studio théâtre de la comédie française, 29 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 15h15 à 16h15

payant

Dans le cadre du salon du Patrimoine, la Ville de Paris propose de découvrir le chantier exemplaire de cet édifice dont le clocher a été entièrement démonté. Cette conférence retracera les grands enjeux de cette opération qui a duré 2 ans et demi.

Dans le cadre du Salon international du Patrimoine Culturel, la Ville de Paris vous propose d’assister à une conférence exceptionnelle sur la restauration du massif d’entrée de l’église Saint-Joseph-des-Nations et les défis d’ampleur qui ont du être relevés au cours de ce chantier.

Initié en janvier 2019 et terminé en juillet 2021, ce chantier, conduit par le cabinet d’architectes Sumetron, a permis de restaurer entièrement la flèche du clocher. Cette opération a également permis la restauration complète de tous les les ornements de façade (cadrans d’horloge, parements, groupe sculpté, etc.). Comme un symbole de cette opération, la croix sommitale en fer forgé et la girouette en forme de coq ont ainsi pu retrouver leur lustre d’antan et ont été minutieusement redorés avant de retrouver leur place en haut de la flèche.

Ce chantier est la preuve qu’une restauration peut aller au-delà d’une reconstitution à l’identique en se basant notamment sur l’évolution des techniques constructives du passé sans trahir l’esprit de l’édifice. Ces savoir-faire traditionnels et numériques ont permis de réaliser cette restauration exemplaire.

Vidéo de la restauration de l’église Saint-Joseph-des-Nations

Intervenants

Elsa Ricaud, architecte du patrimoine, responsable du pôle “Monuments historiques”, agence Sumetron

Paul Caubet, responsable du Département des édifices cultuels et historiques – Direction des affaires culturelles – Ville de Paris

Nicolas Dolé, ingénieur – responsable de travaux

L’entrée au salon est payante. Liste des tarifs :

Gratuit pour les moins de 12 ans (si réservation préalable)

Plein tarif 1 jour : 11€

Tarif réduit 1 jour: 5€ (12/18 ans, étudiants, groupes de 10 personnes et plus, demandeurs d’emploi, visiteur porteur d’une carte PMR et cartes partenaires)

Plein tarif 4 jours : 14€

Tarif réduit 4 jours : 8€ (12/18 ans, étudiants, groupes de 10 personnes et plus, demandeurs d’emploi, visiteur porteur d’une carte PMR et cartes partenaires)

Carrousel du Louvre, studio théâtre de la comédie française 99 rue de Rivoli Paris 75001

1, 7 : Palais Royal – Musée du Louvre (65m) 1 : Tuileries (404m)



Contact : Salon du Patrimoine https://www.patrimoineculturel.com/

© Ville de Paris et Sumetron