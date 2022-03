Conférence sur la restauration de l’hôtel-Dieu de Lyon Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Conférence sur la restauration de l’hôtel-Dieu de Lyon Dieulefit, 3 mars 2022, Dieulefit. Conférence sur la restauration de l’hôtel-Dieu de Lyon Dieulefit

2022-03-03 16:30:00 16:30:00 – 2022-03-03 18:00:00 18:00:00

Dieulefit Drôme Dieulefit Restauration de l’Hôtel-Dieu de Lyon par Dider REPELLIN lesavoirpartage@orange.fr +33 6 82 56 58 23 http://lesavoirpartage.org/new/ Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Ville Dieulefit lieuville Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Conférence sur la restauration de l’hôtel-Dieu de Lyon Dieulefit 2022-03-03 was last modified: by Conférence sur la restauration de l’hôtel-Dieu de Lyon Dieulefit Dieulefit 3 mars 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme