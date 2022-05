Conférence sur la prévention et sensibilisation aux risques de violences sexuelles Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors

Conférence sur la prévention et sensibilisation aux risques de violences sexuelles Cahors, 30 juin 2022, Cahors.

2022-06-30 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-30 20:30:00 20:30:00

Cahors 46000 Cahors Lot Occitanie Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Lot organise le jeudi 30 juin 2022, de 18h30 à 20h30, une conférence de “prévention et sensibilisation aux risques de violences sexuelles” au District du Lot de Football, 715 côte des Ormeaux, 46000 Cahors. La conférence est animée par le collectif Colosse aux pieds d’argile. Reconnue d’utilité publique, l’association Colosse aux pieds d’argile a pour missions la sensibilisation et la formation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif ainsi que l’accompagnement des victimes. Nous visons un public adulte, la conférence étant accessible à partir de 16 ans. L’entrée est gratuite et aucune inscription en avance n’est à prévoir. cdoslot@orange.fr +33 6 74 15 92 79 Conférence LCVSMS – Cahors – 30.06.22_page-0001

