Saint-Germain-et-Mons

Conférence sur la Préhistoire par Serge Maury Saint-Germain-et-Mons, 8 octobre 2021, Saint-Germain-et-Mons. Conférence sur la Préhistoire par Serge Maury 2021-10-08 – 2021-10-08 Salle des fêtes Le bourg

Saint-Germain-et-Mons Dordogne Saint-Germain-et-Mons Voici le programme de la soirée : « Objets de parure …l’utilité de protocoles expérimentaux pour préciser l’interaction des dimensions environnementales, des ressources, des techniques et les impacts

Par Serge Maury, préhistorien. Le pass sanitaire ou un test PCR négatif vous sera demandé à l’entrée, et le port du masque est obligatoire. Aucune jauge n’est prévue, toutefois le respect des gestes barrière nous oblige à limiter le nombre des places à environ 60. Elles seront attribuées aux premiers demandeurs. Il est conseillé de réserver sa ou ses places par SMS auprès de Georges ROUSSEAU : 06 80 14 98 06 ou au 06 72 95 63 21 Voici le programme de la soirée : « Objets de parure …l’utilité de protocoles expérimentaux pour préciser l’interaction des dimensions environnementales, des ressources, des techniques et les impacts

Lieu Saint-Germain-et-Mons Adresse Salle des fêtes Le bourg Ville Saint-Germain-et-Mons