Plélo Côtes d’Armor Venez écouter Guillaume Lepetit de Le Petit Verger, expert en arboriculture. Il viendra nous parler de la pomme en Bretagne et à Plélo (histoire et utilisations).

Passionné de fruits depuis toujours, il a travaillé 6 ans au sein du Pôle fruitier de Bretagne avant de créer son entreprise à Saint-Carné et viendra partager sa passion. accueil@plelo.fr +33 2 96 79 53 53 http://www.le-petit-verger.fr/ Venez écouter Guillaume Lepetit de Le Petit Verger, expert en arboriculture. Il viendra nous parler de la pomme en Bretagne et à Plélo (histoire et utilisations).

