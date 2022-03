Conférence sur la pollution de l’air école Bichat Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Conférence sur la pollution de l’air école Bichat, 11 mars 2022, Lille. Conférence sur la pollution de l’air

école Bichat, le vendredi 11 mars à 18:00

Cette conférence organisée par l’association Vauban Esquermes Durable (VED) sera animée par le docteur Philippe Richard, pneumologue, membre fondateur du RSE(Réseau Environnement Santé). Elle vous permettra de vous informer sur les risques liés à la pollution de l’air intérieur et essaiera de vous apporter quelques solutions.

entrée libre sans inscription préalable, masque obligatoire

Qualité de l’air intérieur : quels risques et quelles solutions ? école Bichat 5 rue Fulton 59000 LILLE Lille Vauban-Esquermes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T18:00:00 2022-03-11T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu école Bichat Adresse 5 rue Fulton 59000 LILLE Ville Lille lieuville école Bichat Lille Departement Nord

école Bichat Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Conférence sur la pollution de l’air école Bichat 2022-03-11 was last modified: by Conférence sur la pollution de l’air école Bichat école Bichat 11 mars 2022 école Bichat Lille lille

Lille Nord