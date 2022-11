CONFÉRENCE SUR LA POLICE SCIENTIFIQUE + DÉDICACE D’YVES DESMAZES Les Matelles Les Matelles Catégories d’évènement: Hérault

LES MATELLES

2022-11-25 – 2022-11-25 Les Matelles

Hérault Les Matelles Conférence sur la Police Scientifique

Suivi d’une dédicace d’Yves Desmazes pour son ouvrage « LE CHEVAUCHEUR DU SEL » Vendredi 25 Novembre 2022 à 18h30

A la Médiathèque des Matelles Yves DESMAZES, ancien officier de police, il consacre l’autre partie de son temps à l’écriture de romans policiers mais, grand passionné d’Histoire, il écrit en alternance un roman policier puis un roman historique avec intrigue. Entrée gratuite sur inscription de préférence pour l’organisation Conférence sur la Police Scientifique

A la Médiathèque des Matelles Yves DESMAZES, ancien officier de police, il consacre l’autre partie de son temps à l’écriture de romans policiers mais, grand passionné d’Histoire, il écrit en alternance un roman policier puis un roman historique +33 6 11 44 72 61 Yves Desmazes

