Conférence sur la Permaculture Saint-Front-la-Rivière

2021-11-06 10:30:00 – 2021-11-06

Saint-Front-la-Rivière 24300 Saint-Front-la-Rivière Conférence « Préparer l’hiver au jardin, cultiver un sol vivant » organisée par le Comité des Fêtes et animée par Amandine Ramos. Durée environ 1h15. Gratuit Conférence « Préparer l’hiver au jardin, cultiver un sol vivant » organisée par le Comité des Fêtes et animée par Amandine Ramos. Durée environ 1h15. Gratuit +33 5 24 12 14 33 Conférence « Préparer l’hiver au jardin, cultiver un sol vivant » organisée par le Comité des Fêtes et animée par Amandine Ramos. Durée environ 1h15. Gratuit OTPN

