2022-03-16 – 2022-03-16

Talant Côte-d’Or EUR Conférence animée par Simon-Pierre Babski

Connaissez-vous la mission hérisson et les raisons pour lesquelles elle a été lancée ? Venez découvrir cette enquête de science participative et discuter des aménagements permettant de favoriser cette espèce au quotidien. RDV de 19 h à 20 h au local LPO à Talant.

