Rochefort

Palais des Congrès, le vendredi 3 juin à 18:00

Conférence sur la météo et le changement climatique, en lien avec les jardins, animée par Christian Alliot, Chef Technicien d’Exploitation Prévisionniste – Climatologiste, retraité Météo France.

Limité à 38 places

Conférence sur la météo et le changement climatique Palais des Congrès 73 rue Toufaire, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Rochefort Charente-Maritime

2022-06-03T18:00:00 2022-06-03T19:30:00

