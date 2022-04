Conférence sur la maladie de Parkinson Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Conférence sur la maladie de Parkinson Montluçon, 26 avril 2022, Montluçon. Conférence sur la maladie de Parkinson Meublé : Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d’Azy Montluçon

2022-04-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-26 Meublé : Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d’Azy

Montluçon Allier Mardi 26 avril à 14 h – entrée libre et gratuite +33 4 70 02 75 00 http://www.domitys.fr/ Meublé : Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d’Azy Montluçon

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Meublé : Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d'Azy Ville Montluçon lieuville Meublé : Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d'Azy Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Conférence sur la maladie de Parkinson Montluçon 2022-04-26 was last modified: by Conférence sur la maladie de Parkinson Montluçon Montluçon 26 avril 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier