Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Conférence sur la Maison Le Minor Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Conférence sur la Maison Le Minor Pont-l’Abbé, 21 novembre 2021, Pont-l'Abbé. Conférence sur la Maison Le Minor Patronage Laïque 1 Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

2021-11-21 – 2021-11-21 Patronage Laïque 1 Place Benjamin Delessert

Pont-l’Abbé Finistère Les Amis du Musée Bigouden organisent une conférence sur la célèbre Maison Le Minor de Pont-l’Abbé, connu pour son savoir-faire bigouden en matière de broderie. La Maison le Minor s’est fait connaître à travers ses fameuses poupées Le Minor, et continue aujourd’hui cette belle entreprise en proposant du linge de table et des objets de décoration.

La conférence sera animée par Gildas Le Minor, petit-fils de Marie-Anne Le Minor la fondatrice de la Maison. amisdumuseebigouden@gmail.com Les Amis du Musée Bigouden organisent une conférence sur la célèbre Maison Le Minor de Pont-l’Abbé, connu pour son savoir-faire bigouden en matière de broderie. La Maison le Minor s’est fait connaître à travers ses fameuses poupées Le Minor, et continue aujourd’hui cette belle entreprise en proposant du linge de table et des objets de décoration.

La conférence sera animée par Gildas Le Minor, petit-fils de Marie-Anne Le Minor la fondatrice de la Maison. Patronage Laïque 1 Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont-l'Abbé Adresse Patronage Laïque 1 Place Benjamin Delessert Ville Pont-l'Abbé lieuville Patronage Laïque 1 Place Benjamin Delessert Pont-l'Abbé