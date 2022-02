Conférence sur « la langouste rouge en Bretagne » Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Conférence sur « la langouste rouge en Bretagne » Perros-Guirec, 25 février 2022, Perros-Guirec. Conférence sur « la langouste rouge en Bretagne » Perros-Guirec

2022-02-25 18:30:00 – 2022-02-25

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec La langouste rouge fait son grand retour en Bretagne !

Vendredi 25 février 2022, à 18h30 au Palais des Congrès de Perros-Guirec, Martial Laurans du Laboratoire de Biologie Halieutique au centre Ifremer Bretagne tiendra une conférence sur « la langouste rouge en Bretagne ». Entrée libre. ile-grande@lpo.fr La langouste rouge fait son grand retour en Bretagne !

Vendredi 25 février 2022, à 18h30 au Palais des Congrès de Perros-Guirec, Martial Laurans du Laboratoire de Biologie Halieutique au centre Ifremer Bretagne tiendra une conférence sur « la langouste rouge en Bretagne ». Entrée libre. Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Office de tourisme de Perros-Guirec

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse Ville Perros-Guirec lieuville Perros-Guirec Departement Côtes d'Armor

Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perros-guirec/

Conférence sur « la langouste rouge en Bretagne » Perros-Guirec 2022-02-25 was last modified: by Conférence sur « la langouste rouge en Bretagne » Perros-Guirec Perros-Guirec 25 février 2022 Côtes-d’Armor Perros-Guirec

Perros-Guirec Côtes d'Armor