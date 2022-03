Conférence sur la lamproie Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Conférence sur la lamproie Blaye, 8 avril 2022, Blaye. Conférence sur la lamproie Blaye

2022-04-08 – 2022-04-08

Blaye Gironde Lors de la conférence du vendredi 8 avril 2022, le biologiste et universitaire Monsieur Jean-Etienne Surlève-Bazeille, viendra parler des intérêts de la Lamproie, qui ne sont pas que gastronomiques !

Il présentera son film. Un chapeau sera disposé à l’entrée de la salle dans lequel chacun pourra déposer sa libre

