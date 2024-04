CONFÉRENCE SUR LA GROTTE CHAUVET-PONT D’ARC Faugères, vendredi 3 mai 2024.

CONFÉRENCE SUR LA GROTTE CHAUVET-PONT D’ARC Faugères Hérault

Conférence sur les recherches en cours dans la Grotte Chauvet-Pont d’Arc, par deux membres de l’équipe scientifique actuelle à 18h au Palais Bacchus .

La grotte Chauvet-Pont d’Arc l’utilisation du feu dans une grotte ornée au Paléolithique

Catherine Ferrier Docteur en Géologie du Quaternaire et Préhistoire

Jean Leblanc Docteur en Science des Matériaux et des Techniques

La grotte ornée du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet-Pont d’Arc, est située dans un plateau calcaire traversé par les méandres de l’Ardèche dans le sud de la France. Elle a été fermée par un éboulement il y a environ 21 000 ans et est restée scellée jusqu’à sa redécouverte en 1994, ce qui a permis de la conserver de façon exceptionnelle. Elle recèle les plus anciennes représentations picturales connues à ce jour, que la datation au radiocarbone fait remonter à la période de l’Aurignacien (entre 43 000 et 35 000 BP). On y trouve notamment des représentations de différentes espèces animales (mammouths, ours, lions des cavernes, rhinocéros, bisons, auroch, etc.), plus de 4 000 restes de la faune du paléolithique (surtout d’ours des cavernes) et des empreintes de pas humains. La qualité esthétique et exceptionnelle des représentations témoigne d’une large gamme de techniques, notamment la maîtrise de l’estompe, la combinaison peinture-gravure, la précision anatomique, la représentation tridimensionnelle et du mouvement. En différents lieux de la grotte des impacts thermiques observables sur les parois, associés à des restes de charbons de bois au sol, témoignent de la réalisation d’importants feux attribuables à des applications fonctionnelles et/ou à des fonctions symboliques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 18:00:00

fin : 2024-05-03

Faugères 34600 Hérault Occitanie

