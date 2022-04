Conférence sur la gestion, les suivis et la conduite de l’étang de Marcenay Marcenay, 19 août 2022, Marcenay.

2022-08-19 – 2022-08-19

Marcenay Côte-d’Or

EUR 0 0 Par Guillaume Doucet (Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne) et la LPO BFC

L’étang de Marcenay est classé « Espace naturel sensible » depuis 2016. Il est géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. Vous découvrirez aussi les actions de la LPO, une présentation du camp de baguage de Marcenay et les résultats des suivis. Heure et lieu de RDV

donnés après inscription.

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ».

Marcenay

