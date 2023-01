Conférence sur la géologie Lignières Lignières Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Lignières Catégories d’Évènement: Aube

Lignières

Conférence sur la géologie Lignières, 18 mars 2023, Lignières Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Lignières. Conférence sur la géologie Lignières Aube 2 Rue Maréchal Foch

2023-03-18 17:00:00 – 2023-03-18 Lignières

Aube Lignières Samedi 18 mars : LIGNIERES – Conférence sur la géologie de Lignières et ses environs à 17h à la salle des fêtes. Catherien Mevel, directrice de recherhe émérite, vous invite à explorer la géologie de sa région. Organisée par l’association ADN (Autour De Nous). Contact : autourdenous@orange.fr – +33 (0)3 25 73 39 21 autourdenous@orange.fr +33 3 25 73 39 21 Lignières

dernière mise à jour : 2023-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance Aube en Champagne Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Lignières Aube 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Aube en Champagne TourismeAube en Champagne Tourisme Ville Lignières Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Lignières lieuville Lignières Departement Aube

Lignières Lignières Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Lignières Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres-office-de-tourisme-du-pays-dothe-armance-lignieres/

Conférence sur la géologie Lignières 2023-03-18 was last modified: by Conférence sur la géologie Lignières Lignières 18 mars 2023 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Aube Lignières Lignières Aube

Lignières Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Lignières Aube