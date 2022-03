Conférence sur la géobiologie Luzech, 6 avril 2022, Luzech.

Conférence sur la géobiologie Salle de conférence Armand Viré 152 rue de la Ville Luzech

2022-04-06 15:30:00 15:30:00 – 2022-04-06 Salle de conférence Armand Viré 152 rue de la Ville

Luzech Lot Luzech

Il vous est certainement déjà arrivé de vous trouver dans un endroit et de vous y sentir merveilleusement bien ou, au contraire, d’y ressentir de la tristesse, mais sans comprendre l’origine de ces émotions. Cela signifie que vous avez perçu, sans le savoir, la mémoire du lieu ! Qu’appelle-t-on la mémoire des lieux ? Comment se manifeste-t-elle ? Existe-t-il des lieux sans mémoire ? Y a-t-il de bonnes mémoires des lieux ? Quelles en sont les causes ? Ces sujets seront expliqués par N. et J. Renault.

Leur conférence sera suivie de dédicaces.

Conférence sur la géobiologie, la mémoire des lieux, mémoires de vies par Nathalie Andreu Renault et Jean Renault au Musée Armand Viré, le mercredi 6 avril à 15h30.

Micro conférence

