Conférence sur la Garde Républicaine par le Colonel(H) Jean Louis Salvador Saint-Bonnet-de-Joux, 18 juin 2022, Saint-Bonnet-de-Joux.

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-18 Route de Génelard Ecuries de Chaumont en Charolais

Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire Saint-Bonnet-de-Joux EUR 10 10 Le Colonel(H) Jean Louis Salvador, ancien commandant de la Garde Républicaine, donnera une conférence au sein des Ecuries de Chaumont en Charolais.

Au terme de la conférence, une dédicace – cocktail, sur réservation, vous est proposée. ot-charolles@legrandcharolais.fr +33 3 85 24 05 95

Au terme de la conférence, une dédicace – cocktail, sur réservation, vous est proposée. Route de Génelard Ecuries de Chaumont en Charolais Saint-Bonnet-de-Joux

Détails Catégories d'évènement: Saint-Bonnet-de-Joux, Saône-et-Loire Lieu Saint-Bonnet-de-Joux Adresse Route de Génelard Ecuries de Chaumont en Charolais