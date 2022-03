Conférence sur la Francophonie Internationale Alliance Française de Quito Quito Catégorie d’évènement: Quito

Conférence sur la Francophonie Internationale

Alliance Française de Quito, 12 mars 2022, Quito.

du samedi 12 mars au samedi 19 mars à Alliance Française de Quito

Conferencia virtual en vivo, en francés, sin subtitulos. Celebramos la Francofonía en marzo, pero, ¿qué representa la Francofonia?, ¿cuáles son sus estructuras, sus redes, sus grandes ventajas y sus desafíos en el mundo hoy en día? Benjamin Boutin es fundador y presidente de la Fundación “Francofonía Sin Fronteras” (FSF). Lo acompañarán Olivier Mourier, Ana Fábia Ferraz Martins y Martin Biurrun, corresponsales de FSF en América Latina (Brasil y Uruguay), quienes compartirán su visión personal y dinámica de la realidad de la francofonía y de la francofilia en sus territorios de vida. Se realizará una retransmisión de la conferencia el 19 de marzo a las 10h00 en el Auditorio de la Alianza Francesa de Quito Celebramos la Francofonía en marzo, pero, ¿qué representa la Francofonia? Alliance Française de Quito Eloy Alfaro N32-468 y Belgica – Quito Quito Quito

