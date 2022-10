CONFÉRENCE SUR LA FETE D’HALLOWEEN Les Rouges-Eaux Les Rouges-Eaux Catégories d’évènement: Les Rouges-Eaux

Vosges

CONFÉRENCE SUR LA FETE D’HALLOWEEN Les Rouges-Eaux, 28 octobre 2022, Les Rouges-Eaux. CONFÉRENCE SUR LA FETE D’HALLOWEEN

44 La Cense Saint-Dié Auberge de la Cholotte Les Rouges-Eaux Vosges Auberge de la Cholotte 44 La Cense Saint-Dié

2022-10-28 – 2022-10-28

Auberge de la Cholotte 44 La Cense Saint-Dié

Les Rouges-Eaux

Vosges Les Rouges-Eaux Dans la continuité du cycle des soirées découvertes sur les fêtes païennes et populaires au fil de l’année, l’Association Naturaliste et Historienne, BERIAN, donne une conférence sur la fête de Halloween ou plutôt Samonios en gaulois !

Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les traditions de cette fête des morts, autrefois joyeuse avant sa reprise chrétienne de la Toussaint. Vous y découvrirez l’origine des citrouilles, les activités divers de nos ancêtres en cette période, etc. Avant la conférence, dégustation des produits locaux. Les spécialités de l’auberge « La bonne cuisine de nos Grand’mères » à partir de 12 €. auberge@lacholotte.com +33 3 29 50 56 93 http://www.lacholotte.com/ Auberge de la Cholotte 44 La Cense Saint-Dié Les Rouges-Eaux

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Les Rouges-Eaux, Vosges Autres Lieu Les Rouges-Eaux Adresse Les Rouges-Eaux Vosges Auberge de la Cholotte 44 La Cense Saint-Dié Ville Les Rouges-Eaux lieuville Auberge de la Cholotte 44 La Cense Saint-Dié Les Rouges-Eaux Departement Vosges

Les Rouges-Eaux Les Rouges-Eaux Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-rouges-eaux/

CONFÉRENCE SUR LA FETE D’HALLOWEEN Les Rouges-Eaux 2022-10-28 was last modified: by CONFÉRENCE SUR LA FETE D’HALLOWEEN Les Rouges-Eaux Les Rouges-Eaux 28 octobre 2022 44 La Cense Saint-Dié Auberge de la Cholotte Les Rouges-Eaux Vosges Les Rouges-Eaux Vosges

Les Rouges-Eaux Vosges