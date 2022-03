CONFÉRENCE SUR LA COSMÉTIQUE RESPECTUEUSE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle Conférence d’Annie John, aromatologue et réflexologue, sur le thème “Sauvons notre peau avec une cosmétique respectueuse, à l’Atelier Cuisine, vendredi 8 avril 2022 à 17h30. Dans un cadre chaleureux, venez vous informer sur la manière de changer vos habitudes cosmétiques. Apprenez à faire vos choix en conscience en décryptant les lites d’ingrédients. Comment faire pour continuer à se faire plaisir avec une cosmétique sensuelle, sans surcharger votre corps de toxines et l’environnement de déchets. Durée : 2h. Tarif unique : 20€. cette conférence est informative et n’est pas destinée à la vente de produits. , 10 euros/personne. Réservations au 03 87 03 82 43. Places Limitées. eric.lallemand@latelier-cuisine.fr +33 3 87 03 82 43 http://www.latelier-cuisine.fr/ Libre de droits – AdoreBeautyNZ pour Pixabay

