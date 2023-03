CONFÉRENCE SUR LA CORRESPONDANCE DES OURCHES Place de la2ème DC Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

CONFÉRENCE SUR LA CORRESPONDANCE DES OURCHES Place de la2ème DC, 26 mai 2023, Lunéville . CONFÉRENCE SUR LA CORRESPONDANCE DES OURCHES Chapelle du Château de Lunéville Place de la2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle Place de la2ème DC Chapelle du Château de Lunéville

2023-05-26 – 2023-05-26

Place de la2ème DC Chapelle du Château de Lunéville

Lunéville

Meurthe-et-Moselle Une conférence du Comte Antoine de Lavaulx, membre de la Société d’Histoire de la Loraine et du Musée lorrain. S’appuyant sur 52 lettres de 1628 à 1743, un éclairage modeste mais précieux sur la vie curiale du Lunéville de Léopold, les préoccupations de seigneurs lorrains ou sur le régiment des Gardes, encore peu étudié. chateau@departement54.fr +33 3 83 76 04 75 © A. DE LAVAULX

Place de la2ème DC Chapelle du Château de Lunéville Lunéville

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Lunéville Meurthe-et-Moselle Place de la2ème DC Chapelle du Château de Lunéville Ville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Place de la2ème DC Chapelle du Château de Lunéville Lunéville

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville /

CONFÉRENCE SUR LA CORRESPONDANCE DES OURCHES Place de la2ème DC 2023-05-26 was last modified: by CONFÉRENCE SUR LA CORRESPONDANCE DES OURCHES Place de la2ème DC Lunéville 26 mai 2023 Chapelle du Château de Lunéville Place de la2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle Place de la2ème DC Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle