salle Paul Eiselé, le vendredi 22 octobre à 19:30

Le Relais Petite Enfance propose une conférence sur la convention collective des assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur destinée aux professionnel(le)s de la petite enfance et aux parents, le vendredi 22 octobre à 19h30, sallle Paul Eiselé à Rantigny. Informations et inscriptions au 03 44 73 84 00.

