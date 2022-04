Conférence sur la collection étrusque du musée George Sand et la Vallée Noire La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: Indre

2022-10-21 20:30:00 – 2022-10-21

Animée par Nathalie Cholodenko, chercheuse en histoire de l'Art. Nathalie Chodolenko a réalisé son mémoire d'étude sur les collections de vases grecs et étrusques dans les musées de la Région Centre Val de Loire. Dans le cadre de ce mémoire, elle a étudié de près la collection du musée et sa provenance. Découvrez l'histoire incroyable de cette collection : d'une tombe étrusque en Italie au Musée de La Châtre. Le Musée George Sand propose une programmation riche et variée toute l'année.

