Dordogne Échourgnac Dordogne Dans le cadre des journées mondiales des zones humides : la cistude d’Europe : conférence à 14h30. 15h30 : Diffusion d’un film documentaire ou atelier sculpture sur inscription10 € à partir de 5 ans accompagné : 05.53.81.99.28 Dans le cadre des journées mondiales des zones humides : la cistude d’Europe : conférence à 14h30. 15h30 : Diffusion d’un film documentaire ou atelier sculpture sur inscription10 € à partir de 5 ans accompagné : 05.53.81.99.28 Ferme du Parcot © Hellio – Van Ingen

dernière mise à jour : 2022-12-13 par Vallée de l’Isle

