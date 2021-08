Joinville Ancien Auditoire Haute-Marne, Joinville Conférence sur la ceinture de saint Joseph, ancienne relique ramenée durant les croisades Ancien Auditoire Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Ancien Auditoire, le dimanche 19 septembre

### (Re)découvrez l’histoire de la relique et son lien avec Joinville ! Jean de Joinville, alors qu’il rentre de la VIIe croisade, ramène avec lui une précieuse relique. En effet, Louis IX, futur saint Louis, lui a confié la ceinture de saint Joseph, afin de le remercier de son concours lors de la croisade. Depuis lors, la relique a toujours été conservée à Joinville, d’abord au sein de la collégiale Saint-Laurent, puis à la suite des péripéties révolutionnaires dans l’église paroissiale Notre-Dame. Cette conférence sera l’occasion de revenir sur l’histoire de la relique, et sur son lien avec Joinville, à travers le culte qu’elle a entraîné localement.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de place limité.

