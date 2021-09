Hanvec Domaine de Menez Meur Finistère, Hanvec Conférence sur Julien Prioux, fondateur du domaine de Menez Meur et figure locale Domaine de Menez Meur Hanvec Catégories d’évènement: Finistère

Hanvec

Conférence sur Julien Prioux, fondateur du domaine de Menez Meur et figure locale

Domaine de Menez Meur, le dimanche 19 septembre à 15:00

Un clin d’œil à l’histoire de Menez Meur. Lorsqu’en 1868, il revient de Californie où il a trouvé de l’or, le Finistérien Julien Prioux achète une zone de chasse sur les premières crêtes des monts d’Arrée. Il engage de gros travaux pour construire une ferme, percer des chemins, élever des talus, labourer et semer des champs, planter des bois… Voilà comment est né Menez Meur. La conférence vous permettra d’en savoir plus sur Julien Prioux, une figure locale ! Programme complet des Journées du Patrimoine à Menez Meur et dans le reste du Parc : [[https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/](https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/)](https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/)

Entrée gratuite sur le domaine, pass sanitaire obligatoire

Conférence animée par Bernard et Marie-Paule Kernéis, sur Julien Prioux, ancien chercheur d'or en Californie et fondateur du domaine de Menez Meur en 1868

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

